مدرب طائرة الأهلي: نستعد بقوة للمنافسة على بطولات الموسم الجديد

قال محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي، أنه يتطلع للمنافسة بكل قوة على جميع البطولات في الموسم الجديد، ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا.

وأضاف أن الفريق بدأ الاستعداد للموسم الجديد من يوم 7 أكتوبر الماضي، من خلال برنامج بدني وفني من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وأوضح أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، وطموحه الاستمرار في حصد الألقاب، بعدما حصل على 9 بطولات في المواسم الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق تم تدعيمه بالمحترف الكندي رايموند سيزيتو، بالإضافة إلى العناصر البارزة من قطاع الناشئين.

وأضاف أن الأهلي أعار بعض اللاعبين الشباب مثل يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا وعمر أكرم إلى بتروجت وطلائع الجيش، من أجل اكتساب خبرات في بطولة الدوري، قبل عودتهم إلى الفريق مجددًا.

وأكد أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون صعبة، خاصة بعد قيام معظم الفرق بتدعيم صفوفها بصفقات مميزة، مثل الزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والطيران وطلائع الجيش.

واختتم مصيلحي حديثه بالتأكيد أن موعد إقامة البطولة العربية الإفريقية للموسم الجديد لم يتحدد بسبب ظروف فيروس كورونا، إلا أن الفريق جاهز للدفاع عن لقب البطولتين حال إقامتهما في أي وقت.