وزير الكهرباء يثمن التعاون الإيجابي والمستمر بين مصر واليابان في قطاع الطاقة

ثمن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، التعاون الإيجابي والمستمر بين دولتي اليابان ومصر في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة الياباني من بين أكثر القطاعات ابتكارًا ونجاحًا في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتمتع دولة اليابان بخبرة كبيرة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وأوضح شاكر - خلال حضوره توقيع عقد تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر/ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مع تحالف شركتي (تويوتا - السويدي) - أنه تم اتخاذ خطوات هامة لتفعيل التعاون بين البلدين في هذا المجال؛ حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإقامة عدة مشروعات وبرامج تعاون مشتركة للاستفادة من خبرات وتجارب الجانب الياباني.

وذكرت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الاثنين - أن العقد يتضمن إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ والذي يشمل مناطق (الحلمية – المطرية – المرج) وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة، بالإضافة إلى استبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة والتحكم عن بعد بتكلفة تبلغ 90 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يشمل رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الطاقة مع تقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة، هذا بالإضافة إلى تحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية، يتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 90 مليون دولار، وبمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرا.

وأعرب الوزير - خلال كلمته عقب توقيع العقد - عن تقديره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) على جهودهم الكبيرة في المساهمة في مشروعات تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والذي يشمل ثلاث مراحل ضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم، بالإضافة إلى حوالي 965 ألف عداد ذكي في شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا بتمويل بقيمة إجمالية 226 مليون دولار.

وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء مركزي تحكم في نطاق شركة الإسكندرية (غرب إسكندرية) بالإضافة إلى تحكم إشرافي، وكذا حوالي 300 ألف عداد ذكي، ومركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا (دمياط)، فضلا عن حوالي 175 ألف عداد ذكي.

وأشار إلى استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، مما يتيح وجود تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأوضح أنه في هذا الإطار يتم أيضاً إنشاء وتحديث 47 مركزًا للتحكم في شبكات التوزيع على خمس مراحل موزعة جغرافيًا على سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها، وستؤدي هذه المشروعات إلى إنشاء أول شبكة ذكية على مستوى الشرق الأوسط والتي ستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد و متطلبات التنمية الصناعية.

وفضلاً عن ذلك يتم تنفيذ مشروعات العدادات الذكية والعدادات مسبوقة الدفع وغيرها، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية.

ولفت شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل شبكات التوزيع والطاقات المتجددة وبناء القدرات للكوادر البشرية.

ومن المنتظر أن يؤدي مشروع اليوم إلى تحسين فقد الطاقة وكذا موثوقية وكفاءة نظام توزيع الطاقة من خلال تركيب وتحديث نظام إدارة توزيع الكهرباء (DMS) والمعدات المرتبطة به، وإدخال بنية تحتية متقدمة للعدادات، واستبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية وذلك بتركيب 490 ألف عداد ذكي في قطاع الحلمية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الأمر الذي سيساهم في التنمية الاقتصادية المستهدفة للمنطقة.

كما أعرب الدكتور شاكر عن تقديره لاتحاد الشركات المصرية واليابانية الذي يشارك في هذا المشروع المهم، مؤكداً أهمية الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والتي من المتوقع أن تكون 30 شهرًا؛ لتحقيق أقصى فائدة من المشروع في أسرع وقت ممكن، كما أكد الحرص الدائم على تعزيز التعاون مع (JICA) إلى أعلى المستويات.. متمنياً نجاحًا كبيرًا في المراحل القادمة من المشروع.

وفي نهاية كلمته ،عبر الدكتور شاكر عن أمنياته أن يكون هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة القائمة بين مصر واليابان.

حضر التوقيع كل من نوكي ماساكي سفير اليابان في مصر، وأومرا يوشيفومي الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، وهيروكي ناميكاوا مدير عام مشروع البنية التحتية للطاقة لشركة (Toyota Tsusho)، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدى إليكتريك وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.