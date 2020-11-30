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أعلنت شركة "ماليزيا أير بورتس هولدنجز" الماليزية لتشغيل المطارات، اليوم الاثنين، تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 319.7 مليون رينجت (78.5 مليون دولار) مقابل أرباح صافية قدرها 197.9 مليون رينجت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار تدهور نشاط قطاع الطيران في العالم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صافي خسائر مساهمي "ماليزيا أيربورتس" بلغ خلال الربع الثالث 20.14 سن للسهم الواحد (الرينجت يتكون من 100 سن).

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات المطارات الماليزية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 71% سنويا إلى 396.7 مليون رينجت.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن 12 محللا يوصون بشراء سهم الشركة مقابل 4 يوصون بالاحتفاظ به و3 يوصون ببيعه.