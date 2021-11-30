 حبس 5 متهمين بسرقة بطاريات محطة محمول غربي الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس 5 متهمين بسرقة بطاريات محطة محمول غربي الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 11:17 م
قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة بطاريات خاصة بمحطة تقوية لشبكة الهواتف المحمولة، الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا مباحث مكافحة جرائم السرقات، يفيد ورود بلاغًا لقسم شرطة منيا البصل، حول تكرار وقائع حوادث سرقة بطاريات محطات تقوية شبكات المحمول على أيدي تشكيل متخصص في وقائع السرقات، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة منيا البصل، مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع المتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة، واستخدامهم مركبة "توكتوك - بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" مالك محل خردة "تم ضبطه".

وبتطوير مناقشتهم، أرشدوا عن مركبة الـ"توكتوك" والمسروقات، وباستدعاء أحد مسئولي الأمن بشركة الاتصالات، أفاد بأن البطاريات المضبوطة، خاصة بموقع الشركة، وأضاف بعدم قيام الشركة بتحرير ثمة محاضر، واتهم المضبوطين بالسرقة.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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