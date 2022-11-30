مقتل سائق توكتوك لاعتراضه على دفع إتاوة مرور في الإسكندرية

قٌتِلَ شاب، يُدعى عماد، وشهرته "الفلسطيني"، سائق توكتوك، في العقد الثالث من العمر، على يد مجموعة من الأشخاص في منطقة العوائد، شرقي الإسكندرية، وألقى ضباط البحث الجنائي القبض عليهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور القسم؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة في منطقة العوايد، وأسفرت عن مقتل شخص.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، مقتل شخص إثر اعتراضه على دفع إتاوة لآخرين.

وذكرت أسرة المجني عليه للشرطة أن هناك مجموعة من الشباب يثيرون الشغب في المنطقة، ويتعرضون للمارة بالمضايقات من حين لآخر، وأن نجلهم قُتِلَ في الشارع بسلاح أبيض؛ إثر اعتراضه على دفع إتاوة مقابل سماحهم له بمرور مركبة الـ"توكتوك" الخاصة به.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكه، وضبط المتهمين، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتفريغ محتوى تسجيلاتها، وبمواجهتهم أرشدوا عن السلاح المستخدم في الحادث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.