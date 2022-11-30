اتحاد المصريين بالخارج عن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية: مستمرة حتى شهر رمضان

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية تتيح دعوة مواطن سعودي، لأي مواطن مصري لزيارة المملكة، وتأدية مناسك العمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التأشيرة مستمرة حتى شهر رمضان، وأداء العمرة في أي وقت.

وتابع: "لابد أن يتلقى المصري دعوة سعودية خالصة، وليس من مواطن مصري يعيش بالمملكة".

وأوضح أن التأشيرة في مصر، تتمثل في رسوم التأمين، وتذكرة الطيران، مع الذهاب إلى مكتب "تساهيل"، للحصول على التأشيرة.

ونوه بأن المواطن السعودي يحصل على التأشيرة من موقع وزارة خارجية المملكة خلال دقائق معدودة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر، ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسوم.

وبإمكان الزوار استخراج تأشيرة متعددة الزيارات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، التي ستتيح لهم الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهي تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم فريضة الحج)، ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.