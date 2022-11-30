الرئيس الألماني: الجيل الشاب في مقدونيا الشمالية يرى مستقبله في الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن الجيل الشاب في مقدونيا الشمالية يرى مستقبله في الاتحاد الأوروبي.

وفي ثاني أيام زيارته للدولة الواقعة بغرب البلقان، قال شتاينماير، اليوم الأربعاء، إن الحلقة النقاشية التي عقدها مع طلاب في مقدونيا الشمالية أوضحت له "مدى تتوجه نظراتهم المستقبلية بشدة نحو أوروبا".

وأضاف شتاينماير، أن الشباب يتمنون ألا يعقب الأعوام الـ 17 التي قضتها مقدونيا الشمالية في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، 17 عاما أخرى بعد البدء الرسمي لمفاوضات الانضمام في يوليو الماضي.

وقال شتاينماير، إن الشباب يعلقون آمالا على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء وعلى حكومة بلادهم أن يظهروا "الطموح والشغف اللازمين لتقصير هذا الطريق فعليا".

وتابع أن الشباب ينتظرون أيضا ألا يتم نسيان غرب البلقان في بروكسل عبر إشارات الانضمام التي بعث بها إلى دول مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

وطالب شتاينماير، بأن يتم استئناف المفاوضات مع دول مثل مقدونيا الشمالية وألبانيا "بأسرع ما يمكن"، وأكد ردا على سؤال أن هذا هو موقفه أيضا.

وجاءت تصريحات شتاينماير، على هامش زيارته لأول مزرعة رياح في غرب البلقان بالقرب من مدينة بوجدانتسي الصغيرة.

جدير بالذكر أن مصرف دعم التنمية "كيه إف دبليو" المملوك للحكومة الألمانية هو الذي مول الـ 16 توربين رياح الموجودة في جنوب شرق مقدونيا الشمالية، وتقوم هذه التوربينات بتوليد الكهرباء منذ عام 2014.