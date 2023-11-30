جوتيريش: تمديد الهدنة ليس كافيا ونحتاج لوقف إطلاق نار إنساني حقيقي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في حرب غزة ليس كافيا.

وكتب جوتيريش في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، الأربعاء: "تجري مفاوضات لإطالة أمد الهدنة التي نرحب بها بشدة، لكننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".

وأدى وقف إطلاق النار، الذي كان محدودا حتى صباح يوم الخميس وفقا للاتفاق السابق، إلى تحسين تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وكتب جوتيريش: "خلال الأيام القليلة الماضية، رأى شعب الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أخيرا بصيصا من الأمل والإنسانية في الكثير من الظلام".

وتابع قائلا: "لكن مستوى المساعدات لا يزال غير كاف تماما لتلبية الاحتياجات الضخمة لأكثر من 2 مليون شخص".

وقال: "يحتاج المدنيون إلى تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المنطقة وعبرها".

وأضاف جوتيريش في منشور آخر أن هناك "روايات عديدة عن العنف الجنسي خلال الأعمال الإرهابية البغيضة التي ارتكبتها حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر والتي يجب التحقيق فيها ومقاضاتها بقوة".

وأضاف: "يجب إدانة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أي وقت وفي أي مكان".

ودعا أيضا إلى حماية المدنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.