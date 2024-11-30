تفاصيل حفل المطربة أصالة بالكويت

أقيم مساء أمس الأول حفل غنائي للفنانة اصالة نصري، بالكويت، وصاحبها في الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلا حارا من الجمهور الذي شاركها الغناء في أجواء مليئة بالحماس والبهجة.



بدأت أصالة الحفل بأغنية "اشتقتلك" ثم تحدثت مع الحضور بأنها جهزت مجموعة أغاني الحفل حسب المشاعر والأحداث إهداء منها للجمهور الكويتي الذي صفق لها كثيرا، ثم تغنت وهي حافية القدمين كعادتها في كل حفلاتها، بأجمل أغنياتها المنوعة بين الخليجي والعربي، وقدمت أغنية "ولا تصدق".

وفاجأت أصالة الحضور بالغناء مع أصغر عازف قانون وهو طفل تركي عمرة 6 سنوات، يدعى "ايتاتش جونيور"، حفيد عازف القانون الشهير التركي "ايتاتش"، ووصفته بـ"الطفل المعجزة"، وأنها تتشرف بأن تغني معه في أول مرة يصعد فيها على المسرح، وقبلت يديه كنوع من الدعم المعنوي ومنح الثقة له، وقدمت أغنيتها الشهيرة "أكثر"، وعقب ذلك عزف "ايتاتش جونيور" أغنية فيروز "نسم علينا الهوى"، وردد الجمهور كلماتها مع أصالة من بدايتها إلى نهايتها ليغادر الطفل الموهوب بعدها المسرح وسط تصفيق حار من الجميع.

وأكملت أصالة حفلها بمجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "آسفة، ولا تختبر، ثم أغنية حنين"، وقدمت بعدها أغنية "قد الحروف" ثم أغنية "إنسان"، وتلتها بأغنيات "كثرالله خيرك، الفرق كبير"، وأهدت أغنية "60 دقيقة حياة" للملحن المصري الراحل محمد رحيم.