الأهلي يحصد المركز الثالث بالسوبر المصري البحريني للسلة

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حسم الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي البحريني بنتيجة 88-82 في المباراة التي انتهت منذ قليل .

وكان النصف الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الاهلي 49 -46 ليواصل الأهلي تفوقه في الفترتين الثالث و الرابعة.

وكان الاتحاد السكندري توج أول أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة 87-84، بعد لقاء قوي من الفريقين امتد للوقت الإضافي.

ويستضيف المنامة البحريني نادي الاتحاد السكندري، للمنافسة على لقب كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي يقام لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك اليوم السبت.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.