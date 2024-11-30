مصادر: دبابات إسرائيلية تتوغل بمناطق في عيترون جنوبي لبنان

نقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية قولها إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت إلى مناطق في عيترون بجنوب لبنان، مستغلة وقف إطلاق النار للوصول إلى مناطق لم تستطع الوصول إليها أثناء الحرب.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت سيارة متوقفة ببلدة مجدل زون في جنوب لبنان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، 14 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ فجر الأربعاء الماضي إلى 32، وفق حصيلة أعدتها وكالة "الأناضول" للأنباء استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة وبيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تركّزت الخروقات، يوم الجمعة، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي.