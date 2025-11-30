رئيس الحكومة الفلسطينية يدعو الدنمارك للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لتحقيق السلام

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين "كخطوة لتحقيق السلام" في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وفق بيان لرئاسة الوزراء الفلسطينية.

وفي اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد مصطفى أن "أي ترتيبات انتقالية في المرحلة المقبلة بقطاع غزة، يجب أن تراعي التنسيق المشترك مع دولة فلسطين ومؤسساتها".

ورحب رئيس الحكومة الفلسطينية بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في غزة.

وجدد دعوته للدنمارك بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحا أن ذلك "يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وحتى نوفمبر الجاري، أعلنت 159 دولة اعترافها بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة "حماس" وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، وقفا لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة.

وتنص خطة ترامب أيضا على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمه.

كما تنص على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة، وأنه عند فرض القوة للاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة خلال عامين منذ 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.