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منها ترشيد استهلاك المياه وتدبير الاحتياجات الضرورية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة التأهب للتعامل مع تجمعات الأمطار.

وناشدت الشركة، المواطنين، اتباع الإجراءات التالية لتجنب التعرض لأي ضرر:

1- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار؛ للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

3 - ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

4 - تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

5 - تجنب البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.