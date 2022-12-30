شهدت اليمن، مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين اليوم الجمعة، في انفجار لغم أرضي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان: "إن لغما أرضيا انفجر بدراجة نارية في محيط المستشفى الريفي بمركز مديرية الدريهمي (خاضع لسيطرة الحوثيين) ما أسفر عن مقتل مدني في العقد الثالث من عمره، وإصابة اثنين، أحداهما طفل، بجروح متفاوتة".

وذكر المرصد، أنه وثق إصابة أربعة مدنيين نتيجة حوادث انفجارات مقذوفات من مخلفات الحرب في المحافظة ذاتها.

ولا توجد خرائط تبين مواقع حقول الألغام في معظم المناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً في البلاد.

وتتهم السلطات اليمنية الشرعية، جماعة الحوثي، بزرع نحو مليوني لغم في البلاد، معظمها في محافظة الحديدة الساحلية، التي سبق وأن سقط فيها مئات المدنيين بين جرحى وقتلى جراء انفجار الألغام.