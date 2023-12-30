الكشف عن قيمة غرامة الزمالك في ملف فرجاني ساسي

كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل الغرامة على الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب التونسي.

وقال مهند في تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكن ليس بقيمة 900 ألف دولار، بل بـ 700 ألف دولار".

وأضاف: "الآن نسير بالخطوات التي تجعلنا نحصل على حقوقنا، والموضوع بالكامل مع فيفا، ولم يحدث أي تواصل معنا من جانب الزمالك إلى هذه اللحظة، والأمر متروك للفيفا".

وتابع: "لا توجد مشكلة في الجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، والحديث عن ألية تساعدنا على الحصول على المستحقات".

وأتم مهند عون تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن يستأنف الزمالك على العقوبة في الأيام القادمة، حتى لا تؤثر على إيقاف القيد مرة أخرى".