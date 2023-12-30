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الكشف عن قيمة غرامة الزمالك في ملف فرجاني ساسي

محمد عاطف
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 12:23 ص

كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل الغرامة على الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب التونسي.

وقال مهند في تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكن ليس بقيمة 900 ألف دولار، بل بـ 700 ألف دولار".

وأضاف: "الآن نسير بالخطوات التي تجعلنا نحصل على حقوقنا، والموضوع بالكامل مع فيفا، ولم يحدث أي تواصل معنا من جانب الزمالك إلى هذه اللحظة، والأمر متروك للفيفا".

وتابع: "لا توجد مشكلة في الجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، والحديث عن ألية تساعدنا على الحصول على المستحقات".

وأتم مهند عون تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن يستأنف الزمالك على العقوبة في الأيام القادمة، حتى لا تؤثر على إيقاف القيد مرة أخرى".


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