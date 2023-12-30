الأونروا تدعو إلى وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) الجمعة، إلى الوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت الأونروا إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة ومن بينها الوقود والغذاء والدواء والمياه ومواد النظافة وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة مثل النساء والفتيات المراهقات والأشخاص ذوي الإعاقة.

واعترض المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل بأن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أخفقوا في مهامهم.

وقال لازاريني، إن هذه "معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات وترويج المعلومات المضللة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تعليماته في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وزعمت تقارير بأنه من المرجح أن قادة حماس يختبئون في خان يونس، حيث يعمل جيش الاحتلال على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم تدمير مبان تحتوي على متفجرات، كما عثرت القوات على عدد من الأنفاق والأسلحة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق الجمعة، استشهاد 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحفيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 شهداء و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

لا يمكن تأكيد هذه الأرقام من مصادر مستقلة، لكن الأمم المتحدة ومراقبين آخرين يشيرون إلى أن أرقام السلطة كانت ذات مصداقية فيما مضى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وخدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" في وقت سابق اليوم الجمعة، أن أربعة من المارة أصيبوا في ما يشتبه بأنه هجوم دهس بسيارة قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، الجمعة.

وهرع المسعفون لمعالجة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر. وذكرت خدمة الإسعاف أنهم كانوا جميعا واعين وأن أحدهم في "حالة متوسطة الخطورة".

وأضافت خدمة الإسعاف أن الثلاثة الآخرين تعرضوا لإصابات طفيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين من الإسرائيليين.

وأفاد الجيش بأن جنودا يعملون في المنطقة حيدوا المنفذ. وبحسب وسائل إعلام تم إطلاق النار على سائق السيارة في مقتل. ولم ترد معلومات في البداية عن هويته.

وأشارت تقارير إلى أن ما يشتبه أنه هجوم بسيارة وقع بجانب موقع عسكري قرب مستوطنة أوتنيل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قرب مدينة الخليل.

يشار إلى أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. ويعيش مئات الآلاف من المستوطنين الآن هناك وسط نحو 3 ملايين فلسطيني، يطالبون بأن تصبح المنطقة جزءا من دولتهم.