رويترز: استشهاد 100 شخص وإصابة 158 بسبب القصف الإسرائيلي على وسط غزة

أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 100 شخص وإصابة 158 آخرين، في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسئول في صحة غزة، قوله إن الغارات الإسرائيلية على وسط القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني.



ويتواصل القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح السبت، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى.



وشهد شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.



وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما دفع المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.