 روسيا تعلن تبادل 150 أسير حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن تبادل 150 أسير حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية

سبوتنيك
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:53 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إعادة 150 جنديا من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «في 30 ديسمبر، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».

وأوضح البيان أنه في المقابل، تم نقل 150 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: «حاليًا، يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم».

وأكد البيان أنه سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا؛ لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة إنسانية لإتمام عملية التبادل

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