مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة

اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال احتجاجات على خطة السلام الأمريكية.



وقالت مصادر طبية إن 48 متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية أعقبت تظاهرات للتنديد بصفقة القرن الأمريكية.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للإدارة الأمريكية وإسرائيل وأخرى تؤكد على رفض خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي.



في هذه الأثناء قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استهدف بعدة قذائف مدفعية موقعي رصد لجماعات مسلحة على أطراف قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم جاء ردا على إطلاق ثلاث قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه بلدات ومستوطنات في جنوب إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية احدى منها.



وفجر اليوم شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات استهدفت مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات طالت سلسلة أهداف لحركة حماس في جنوب القطاع، ومنها منشأة تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية.



وذكر الجيش أن الغارات جاءت ردا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنتين منها.



وذكر أنه أطلقت كذلك من غزة أمس العشرات من البالونات الحارقة حيث انفجر عدد منها في مناطق مأهولة دون وقوع إصابات.



يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.