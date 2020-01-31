وزراء الخارجية العرب يعبرون عن موقف عربي من خطة ترامب بحضور الرئيس الفلسطيني

موقف عربي واحد من الصفقة الأمريكية للسلام الفلسطيني الإسرائيلي، هدف يصبو إليه الفلسطينيين من دعوتهم لوزراء الخارجية اليوم في اجتماع طاريء برئاسة العراق.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة، إن الوزراء سيستمعون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيشارك في الاجتماع لعرض موقفه من الصفقة ومطالبه من الدول العربية.

وأوضح لـ«الشروق» أن البيانات المنفردة التي صدرت من عدد من الدول العربية، تقدر الجهد الأمريكي وتدعو إلى دراسة متأنية لبنود الصفقة لا تعني التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين، أو التنازل عن حدود الرابع من يونيو عام 67، أو غور الأردن، إما بخصوص مبادرة السلام العربية، فقال إنها ما زالت على قيد الحياة ولم يتم التنازل عنها.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في حديث لـ«بي بي سي»، إنه يتفهم مواقف الدول العربية التي دعت إلي دراسة الصفقة، كما أن الفلسطينيين يتفهموا أيضا مشاركة عددا من الدول العربية إطلاق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية في غياب الجانب الفلسطيني ونعلم الضغوط التي مورست عليهم وأنه لا يوجد عربي واحد يتنازل عن الحقوق العربية.