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قيس سعيد: فلسطين ليست ضيعة حتى تكون موضع صفقة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:58 ص

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، خطة السلام التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية.

وقال سعيد المناهض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حوار للتلفزيون التونسي "هي مظلمة القرن وأكررها، خيانة عظمى".

وتابع سعيد "الوضع الطبيعي مع هذا الكيان المغتصب، هو أن ننهي هذا الاغتصاب وأن ننهي تشريد الشعب الفلسطيني".

والقضية الفلسطينية مثلت أبرز محاور الحملة الانتخابية للرئيس التونسي المنتخب في أكتوبر الماضي.

وكان تعهد سابقا بعدم السماح لحاملي جوازات سفر إسرائيلية بدخول تونس.

وقال سعيد بعد 100 يوم من دخوله القصر الرئاسي "أنا هنا لأبين موقفي من مظلمة القرنين. مظلمة القرن الماضي ومظلمة جديدة في مطلع هذا القرن لأن فلسطين ليست ضيعة أو بستانا حتى تكون موضع صفقة وحق فلسطين لا يسقط بالتقادم".


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