إسبانيا تنتزع برونزية مونديال اليد بفوز مستحق على فرنسا

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توج المنتخب الإسباني لكرة اليد بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 35 / 29 على نظيره الفرنسي اليوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة التي تختتم فعالياتها اليوم في مصر.

ونال المنتخب الإسباني ، الفائز بلقب كأس أمم أوروبا 2020 ، بهذا الفوز بعض التعويض عن فشله في بلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يلتقي فيها منتخبا الدنمارك والسويد على لقب البطولة.

وجرد المنتخب الإسباني نظيره الفرنسي من برونزية المونديال التي أحرزها في النسخة الماضية عام 2019 بألمانيا والدنمارك.

وبلغ كل من الفريقين هذه المباراة على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما نال الهزيمة الأولى له في البطولة خلال المربع الذهبي أمس الأول الجمعة حيث خسر المنتخب الإسباني أمام الدنمارك حامل اللقب ومني المنتخب الفرنسي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي (ستة ألقاب) بالهزيمة أمام نظيره السويدي.

وخلال مباراة اليوم ، استعاد المنتخب الإسباني الفائز بلقب البطولة مرتين سابقتين اتزانه وانتصاراته وحقق الفوز الثمين عن جدارة ليحرز الميدالية البرونزية.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه 16 / 13 ، ثم واصل الفريق تقدمه وتفوقه في الشوط الثاني وانتزع الفوز الغالي.

وهذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها المنتخب الإسباني المركز الثالث في تاريخ مشاركاته بالمونديال حيث كانت المرة السابقة في نسخة 2011 بالسويد عندما تغلب على نظيره السويدي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي المقابل ، خسر المنتخب الإسباني مباراة المركز الثالث في ثلاث نسخ سابقة وذلك في 1999 أمام المنتخب اليوغسلافي و2001 أمام فرنسا و2015 أمام بولندا.

وخاض المنتخب الفرنسي مباراة المركز الثالث اليوم للمرة السادسة علما بأنه أحرز المركز الثالث أربع مرات سابقة في نسخ 1997 على حساب المجر و2003 على حساب إسبانيا و2005 على حساب تونس وفي النسخة الماضية عام 2019 بالفوز على ألمانيا.

وخسرت فرنسا اليوم مباراة المركز الثالث للمرة الثانية فقط حيث كانت هزيمتها الوحيدة السابقة في هذه المباراة أمام الدنمارك في نسخة 2007 .

وكانت مباراة اليوم هي الـ36 في تاريخ مواجهات الفريقين سويا ، وحقق المنتخب الإسباني اليوم الفوز الثاني عشر مقابل 20 انتصارا للمنتخب الفرنسي وأربعة تعادلات بينهما.

وأظهر المنتخب الإسباني تفوقا تاما في الدقائق الأولى من المباراة حيث تقدم الفريق 4 / صفر قبل أن يحرز المنتخب الفرنسي هدفه الأول بعد مرور أكثر من خمس دقائق ونصف الدقيقة.

ورغم دخول المنتخب الفرنسي في أجواء اللقاء ، ظل التقدم والتفوق لإسبانيا التي وسعت الفارق إلى ستة أهداف في وسط هذا الشوط.

ولكن المنتخب الفرنسي استعاد اتزانه في الدقائق الأخيرة من المباراة وقلص الفارق إلى هدفين (12 / 14) في الدقيقة 26 ، قبل أن ينهي المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه 16 / 13 .

ولعب حارس المرمى رودريجو كوراليس رودال دورا بارزا في حسم هذا الشوط لصالح المنتخب الإسباني حيث تصدى للعديد من التصويبات الخطيرة من لاعبي فرنسا.

كما سجل أليكس دوفيتشباييفا ستة أهداف للمنتخب الإسباني من ثماني تصويبات خلال هذا الشوط.

ورغم استمرار تألق الحارس الإسباني كوراليس في الشوط الثاني ، كان المنتخب الفرنسي هو الأفضل في بداية هذا الشوط وقلص الفارق لهدف واحد (15 / 16) قبل أن يستعيد المنتخب الإسباني خطورته ويوسع الفارق مجددا إلى أربعة أهداف (20 / 16) في الدقيقة 36.

وواصل المنتخب الإسباني تفوقه ووسع الفارق إلى سبعة أهداف في الدقائق الأخيرة مع استمرار تألق الحارس الإسباني كوراليس

. ورغم انتفاضة المنتخب الفرنسي في نهاية اللقاء ، حقق المنتخب الإسباني الفوز بجدارة وأنهى المباراة لصالحه بفارق ستة أهداف.

واستحق الحارس الإسباني كوراليس جائزة أفضل لاعب في المباراة فيما كان زميله أليكس دوفيتشباييفا أفضل المسجلين في المباراة برصيد ثمانية أهداف من 14 تصويبة على المرمى الفرنسي.

وتصدر هوجو ديسكات قائمة هدافي المنتخب الفرنسي في هذه المباراة برصيد سبعة أهداف من ثماني تصويبات على المرمى الإسباني.