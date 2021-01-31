مطالبات لميركل بإعداد خطة تطعيم وطنية لمكافحة كورونا

بعث ميشائيل مولر، رئيس حكومة ولاية برلين الألمانية، خطابًا إلى المستشارة أنجيلا ميركل أكد فيه على مطلبه الخاص بوضع "خطة تطعيم وطنية" قصيرة المدى؛ لتطعيم سكان ألمانيا ضد كورونا.

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هناك حاجة إلى وضع خطة زمنية محددة؛ من أجل تحقيق الهدف الخاص بتوفير عرض تطعيم لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على تطعيم، بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

ورأى مولر أنه من الضروري من ناحية توفير معلومات موثوقة وملزمة عن توريدات اللقاح، وأن يتوافر "قريبا جدا" نظرة عامة عن التطور اللاحق في التطعيم بألمانيا.

وتجري ميركل مشاورات، غدا الاثنين، حول وضع التطعيم ضد كورونا في ألمانيا وذلك في ظل الانتقادات الكبيرة لبطء بدء التطعيم ومشاكل الإنتاج لدى بعض الشركات المنتجة، وستتم المشاورات عبر الفيديو بمشاركة رؤساء حكومات الولايات والعديد من الوزراء الاتحاديين وشركات مصنعة للقاح، بالإضافة ممثلين للمفوضية الأوروبية التي اشترت اللقاح من شركات مختلفة لكل دول الاتحاد الأوروبي برمتها.

كان النقص في اللقاح قد تسبب في توترات داخل الائتلاف الحاكم الذي يجمع تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي.