الرئيس العراقي: حريصون على إقامة علاقات متينة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده حريصة على إقامة علاقات متينة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي أن صالح استقبل اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى العراق، برونو اوبير؛ حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكّد الرئيس العراقي - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة التنسيق لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف توترات المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيدا بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق.

من جانبه، أكّد السفير الفرنسي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك على الصعد كافة.