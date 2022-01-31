 اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية - بوابة الشروق
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اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية


نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:19 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:19 م

أفادت خدمات الطوارئ في هولندا، بأن سفينتين اصطدمتا قبالة سواحل البلاد في بحر الشمال الذي اجتاحته عاصفة وبدأت المياه تغرق إحداهما، ما أدى إلى عملية إجلاء.

وقال إدوارد زويتسر المتحدث باسم شركة "رويال داتش لايف بوت"، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم"، مساء الاثنين، إنَّ سفينة شحن تسمى "جوليتا دي" وعلى متنها 18 من أفراد الطاقم اصطدمت بقارب آخر على بعد نحو 32 كيلومترًا، غرب ميناء إيجمودين، كما تضرر القارب الآخر لكنه تمكن من مواصلة رحلته.

وأضاف أنّ السفينة عانت من أضرار تُشكِّل خطرًا مباشرًا على طاقمها الـ18 الذين كانوا على متنها، مشيرًا إلى أنّ ثلاث مروحيات كانت في طريقها إلى السفينة.

وذكر خفر السواحل الهولندي أنّ مروحية البحث والإنقاذ الأولى وصلت إلى مكان الحادث وبدأت في إخراج الطاقم من السفينة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

 


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