أعرب محمد بركات، عضو اتحاد الكرة، عن سعادته بفوز المنتخب على المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون، مشيرًا إلى أن الفراعنة يتبقى لهم خطوتين من أجل نيل اللقب الثامن.

وتفوق منتخب مصر علي المغرب، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد، في منافسات دور الـ8 من أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عبر "صدى البلد": "مباراة كانت صعبة أمام المغرب واللاعبين كانوا رجالًا وقدموا مباراة كبيرة أفضل من مباراة كوت ديفوار".

وأضاف: "منتخبنا كان تائهًا في الفترة الأخيرة، ولكن بعد مباراة كوت ديفوار والمغرب الجماهير ستطمع بشكل أكبر، لدينا لاعبين رجال والبطولة على بعد خطوتين".

وواصل: "الحكم احتسب أخطاء كثيرة ضدنا على حدود منطقة الجزاء، الكثير منها غير صحيح، ولابد أن نحافظ على هدوء لاعبينا خلال المباريات، ولكننا نجحنا في التفوق على المغرب وحكم اللقاء معا".

وواصل: "أتمنى أن يستطيع كيروش خلال الثلاثة أيام المقبلة الوصول لحالة استشفاء للاعبين قبل مواجهة الكاميرون".

وأتم: "نحيي كيروش على رؤيته لمباراة المغرب، قدم لقاء مثل مواجهة كوت ديفوار وهذه المباريات هي التي تظهر المدرب الكبير، وقدرته على إيقاف خطورة لاعبي كوت ديفوار والمنتخب المغربي".