والد هايدي ضحية الابتزاز: يوم الانتحار جارتنا قالت لبنتي «لو منك أخد الحبوب وأموت»

كشف شحتة، والد الطالبة هايدي «ضحية الابتزاز الإلكتروني»، عن تفاصيل انتشار ابنته بحبة «الغلة» في الشرقية بعد تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أنه تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بعد ابتزاز ابنته، قائلًا: « بنتي متحملتش الصور المفبركة والابتزاز، وخافت مني ومن مامتها وأهلها بصفة عامة ف خدت الحبوب وانتحرت».

واستكمل، أن السبب الرئيسي في ذلك هو جارة لهم، متابعًا: «خاصة انها في نفس اليوم اللي انتحرت فيه، كانت رايحة الامتحان الصبح وشافتها جارتنا ديه وقالتلها انتي لسة عايشة أنا لو منك اخد سم وأموت .. فبنتي اتشجعت واما روحت من الامتحان أخدت الحبوب وانتحرت».

وأوضح، أن القصة بدأت منذ عيد الفطر الماضي، مشيرًا إلى أنه لديه 3 بنات، هايدي أولى دبلوم، وبنت أُخرى في 3 كلية تجارة، والبنت الثالثة في الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف، أنه لا يوجد أي شجار بينهم وبين الجيران، قائلًا: «جارتنا جت تبتذني بالصور علشان أنا أضرب بنتي ومراتي .. ولكن أنا مضربتهمش قدامها وسكت.. أنا لو عايز احاسب بنتي أو مراتي هيبقى بيني وبينهم مش قدام الناس، فلما لاقتني سكت، ساقت فيها وقعدت تنشر الصور على النت .. وقالتلي في وشي ابقوا تفوا على وشي لو خليت عريس يدخل على بناتك».

وشيع العديد من أهالى مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، جثمان الطالبة "هايدي شحتة"، بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد عزبة الحاج على، وسط بكاء أسرتها ومحبيها، مطالبين بالقصاص من المتسببين فى قيام الطالبة بالتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة.