علام: كيروش ليس مدربا عنيدا ورد على منتقديه

أشاد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق الوطني، وذلك بعد أن تمكن لاعبي الفراعنة في التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2021.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث: «منذ بداية مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا وكيروش لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والوصول لأبعد مكان وهذا هو ما أكده لي خلال حديثي معه أثناء تواجدي بالكاميرون».

وأضاف: «كيروش أثبت عكس ما قيل الفترة الماضية من قلة خبراته او سوء مستواه التدريبي فهو ليس عنيد في مشواره التدريبي كما يقال، ومجلس اتحاد الكرة لديه كل الثقة في البرتغالي من أجل تحقيق اللقب الذي تنتظره مصر»

واختتم: «لاعبو المنتخب شعروا بالمسئولية بعد مباراة نيجيريا و شاهدوا الحزن في أعين الجماهير، لكنهم عادوا لتصحيح المسار من جديد و لديهم إصرار لتحقيق اللقب».