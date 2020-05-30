محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم لتصبح بـ140 جنيها للكيلو

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دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بنطاق المحافظة لتصبح 140 جنيهًا للكيلو.

وتفقد المحافظ المنفذ الرئيسي لبيع اللحوم أمام استاد المنصورة، والتقي بالمواطنين واستمع إلى آرائهم، ومدى رضاهم عن الأسعار المقررة.

وأكد المحافظ، أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كل الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وتابع: "نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة على توفير كل احتياجات المواطنين في جميع القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع كل أجهزة الدولة".

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.