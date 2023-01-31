وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون في قطاعات التعدين والغاز والطاقات الخضراء

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع أكسل وابنهورست السفير الأسترالى الجديد بالقاهرة، سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، خاصة فى قطاعات التعدين والغاز والطاقات الخضراء، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة المعدنية بمصر، وتنامى دورها كدولة مصدرة للغاز الطبيعى.

وخلال اللقاء، استعرض الملا التطورات التى شهدها قطاع التعدين فى مصر خلال السنوات الاخيرة فى ضوء الاصلاحات التى تم تنفيذها بهذا القطاع لتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيراً إلى الاصلاحات التشريعية وتعديل النموذج المالى وغيرها من الاصلاحات التى ساعدت على جذب شركات عالمية ومصرية جديدة للاستثمار فى البحث عن الذهب والمعادن من خلال المزايدة العالمية الناجحة التى تم طرحها واجتذبت أكثر من 10 شركات تشارك باستثماراتها فى صناعة التعدين المصرية.

وأكد الوزير توافر مقومات الجذب الاستثمارى اللازمة لنجاح الأنشطة التعدينية وفى مقدمتها البنية التحتية المتطورة والممتدة التى توسعت الدولة فى إنشائها على مدار السنوات الاخيرة، مشيراً إلى المطارات والموانئ وشبكات الطرق المتميزة بالقرب من المناجم وتوافر مصادر الطاقة بالإضافة إلى الكوادر التعدينية المؤهلة التى تعد ركيزة اساسية فى نجاح الخطط والمشروعات.

من جهته، أشاد السفير الأسترالى بتوالى تحقيق الاكتشافات الغازية فى مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعى ونجاحها فى تغطية جانب من احتياجات أوروبا، خاصة أنها الدولة الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط التى تمتلك محطات لإسالة وتصدير الغاز، مما يعزز مكانتها الاقليمية فى صناعة الغاز الطبيعى، مشيراً إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات الغاز والتعدين والهيدروجين، وسعى الشركات الأسترالية للتعرف على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات فى مصر.

وشهد اللقاء استعراض مشاركة شركة بى إتش دى الأسترالية ، والتى اندمجت مؤخراً مع شركة وود سيد الإنجليزية ، مع شركة شيفرون فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط فى مصر.

ووجه الملا الدعوة للسفير الأسترالى للمشاركة فى النسخة القادمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" والذى سيتم عقده منتصف الشهر المقبل.