مسؤول أمريكي يرد على اتهام واشنطن بالوقوف وراء هجوم المسيرات على إيران

نفى مسؤول أمريكي، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم الطائرات المسيّرة الذي استهدف منشأة عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول (لم تسمه) قوله، إن "واشنطن ليس لها يد في الهجوم على أصفهان".



وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية، قد أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه.



وأضافت الوكالة أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.



فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الانفجار وقع في منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، دون وقوع ضحايا.



في السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن إسرائيل كانت وراء هجوم المسيّرات على موقع دفاعي إيراني في مدينة أصفهان مؤخرا.