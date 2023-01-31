قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي صامويل وربيرج، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نية واشنطن لبذل كل ما بوسعها؛ لوقف التصعيد والعنف في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن التصعيد والإجراءات الأحادية، تبعد عن إمكانية الوصول لعملية السلام بالقضية الفلسطينية، وأي ظروف مناسبة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على علاقاتها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حتى تلعب دورًا إيجابيًا بالملف»، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية استأنفت العلاقات مع الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الحالية استأنفت المساعدة الإنسانية والاقتصادية والأمنية لفلسطين، قائلًا إنها قدمت منذ عام 2021 أكثر من 890 مليون دولار، كمساعدة إنسانية لرام الله.

ونوه أن «الظروف الحالية ليست مناسبة للعودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دو بايدن، يؤمن بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع.

واستطرد: «الفلسطينيون يستحقون نفس الحرية والازدهار الذي ينعم به الإسرائيليون، ومستعدون للعب أي دور إيجابي لتشجيع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن أن تفرض واشنطن إرادتها على الجانبين».