قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن إدارة الفريق الأبيض أنهت إجراءات التعاقد مع صفقة جديدة في الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، تعاقدها مع ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي، كأولى صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «نجحنا في التعاقد مع صفقة جديدة بمواصفات إمام عاشور، وسنعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء».

وتابع: «مازالت المفاوضات جارية مع النادي الدنماركي حتى الآن، ونادي الزمالك لن يقف على لاعب، وبنشرقي وساسي وحامد رحلوا والزمالك لم ينهار».

وأوضح منصور: «هناك رؤساء أندية في مصر يحصلون على عمولات من الصفقات، ولكن أنا و ولادي لا نحتاج إلى أموال ونعمل بنادي الزمالك تطوعًا».

وواصل: «الجماهير لن تجبرني على فعل شيء، وأرى أن إمام عاشور إذا استمر مع الزمالك، لن يؤدي واجباته في الملعب، لأنه يرغب في الرحيل للاحتراف».

وأتم: «قمت بإنشاء نادٍ عالمي لأعضاء الجمعية العمومية بالزمالك، كما أنني حصدت مع الفريق ثلاثة أرباع البطولات التي حققها طوال تاريخه، سواء من خلال تواجدي كرئيس أو عضو مجلس إدارة».