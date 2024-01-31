منع محجبتين من دخول فعالية رسمية لنائبة الرئيس الأمريكي

مُنعت سيدتان محجّبتان من دخول فعالية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فعالية لـ "هاريس" بمدينة لاس فيجاس.



ومُنعت السيدتان من دخول قاعة الفعالية رغم امتلاكهما دعوة إليها، فيما لم يقدم مسؤول الأمن أي مبرر لمنعه لهما سوى القول: "أنا آسف"، وفق وكالة الأناضول.



وتزامن منع السيدتين مع استمرار دخول المدعوين الآخرين إلى قاعة الفعالية، ما دفع إحدى السيدتين لمخاطبة الحارس بالقول: "إنكم تتعمدون عدم السماح لنا فقط بالدخول".



فيما وجهت السيدة الأخرى سؤالاً لحارس الأمن بالقول: "ألا يتعارض هذا مع الحملة الانتخابية للديمقراطيين؟"، وأضافت: "هذا تصرف عنصري وإسلاموفوبيا".



يأتي هذا فيما أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني دعمها للسيدتين.



يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات رئاسية في نوفمبر المقبل، وسط انتقادات موجهة لإدارة الرئيس جو بايدن بسبب دعمها لإسرائيل مؤخراً وعدم استجابتها لمطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.