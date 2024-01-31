بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدفه بتسليم أوكرانيا مليون قذيفة مدفعية في غضون عام

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قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن الاتحاد لن يصل إلى تحقيق هدفه الخاص بتسليم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا في غضون عام.