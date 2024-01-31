بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدفه بتسليم أوكرانيا مليون قذيفة مدفعية في غضون عام

قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن الاتحاد لن يصل إلى تحقيق هدفه الخاص بتسليم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا في غضون عام.