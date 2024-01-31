صورة - محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية مع ليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي مستجدات إصابة محمد صلاح، نجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس إفريقيا مع منتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد صلاح أثناء قيامه بالركض في ملعب تدريبات الريدز.

وعلّقت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تلك الصورة قائلةً: "تستمر أعمال التعافي من الإصابة لمحمد صلاح".

وكان محمد صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة غانا، بالجولة الثانية من كأس إفريقيا، وذلك لخوض التدريبات التأهيلية مع الريدز.

يُذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول كان قد أعلن أمس الثلاثاء خروج محمد صلاح من حسابات الريدز في مباراتي تشيلسي وأرسنال، المُقرر إقامتيهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.