 صورة - محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية مع ليفربول - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يناير 2024 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صورة - محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية مع ليفربول

الشروق
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:45 م

كشف نادي ليفربول الإنجليزي مستجدات إصابة محمد صلاح، نجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس إفريقيا مع منتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد صلاح أثناء قيامه بالركض في ملعب تدريبات الريدز.

وعلّقت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تلك الصورة قائلةً: "تستمر أعمال التعافي من الإصابة لمحمد صلاح".

وكان محمد صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة غانا، بالجولة الثانية من كأس إفريقيا، وذلك لخوض التدريبات التأهيلية مع الريدز.

يُذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول كان قد أعلن أمس الثلاثاء خروج محمد صلاح من حسابات الريدز في مباراتي تشيلسي وأرسنال، المُقرر إقامتيهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك