الجيش الروسي: أوكرانيا تهاجم شبه جزيرة القرم بالصواريخ

ذكر مسئولون روس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، ومدينة سيفاستوبول بالصواريخ، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إن أوكرانيا استخدمت 20 صاروخا جوالا. وأشارت إلى اعتراضها 17 منهم فوق البحر الأسود وثلاثة آخرين فوق القرم. ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وذكر البيان أن الحطام سقط فوق موقع عسكري قرب قرية ليوبيموفكا شمال سيفاستوبول. وتقع القاعدة الجوية الروسية الكبيرة في بيلبيك هناك، لكن لم يتم الإشارة لاسمها. وقالت وزارة الدفاع: "لم تتضرر أي معدات تتعلق بالطائرات".

وقلل عمدة سيفاستوبول الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوجايف في رسائله، من تداعيات الهجوم في رسائله.

وكتب عبر تطبيق تليجرام إن حطام صواريخ سقط في قطعة أرض في ليوبيموفكا. وتضرر 12 مبنى لكن ليس بصورة شديدة، "(هناك) نوافذ وسياجات مهشمة وأشياء من هذا القبيل" ولم يتعرض أي أحد لإصابات.

وبحسب تقارير غير رسمية من القرم، كان الهجوم أكبر. وذكرت قناة "كريمسكي فيتير" على تطبيق تليجرام أنه يمكن رؤية الدخان في جنوب سيفاستوبول وشمالها.

وارتفعت سحابة كثيفة من الدخان في شمال المدينة قرب مطار بيلبيك العسكري. كما أشارت تقارير إلى وقوع انفجارات في منطقة القاعدة الجوية الروسية في ساكي قرب إيفباتوريا. وحلقت العديد من الطائرات الروسية في السماء لتجنب التعرض لضربة على الأرض.