محافظ أسوان يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم التوليد وأمراض النساء

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم التوليد وأمراض النساء، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والدكتور شريف شاذلي رئيس الكلية الشرق أوسطية للأطباء التوليد وأمراض النساء بإنجلترا، بالإضافة إلى الدكتور عبده سعيد الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية، والدكتورة نهلة واعر شادي رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالجامعة، فضلاً عن أساتذة التوليد وأمراض النساء من إيطاليا وإنجلترا وجامعات مصر المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم فعاليات هذا المؤتمر على أرض أسوان عروس المشاتي، وملتقى العلم والثقافة والإبداع يعكس مكانتها السياحية والعلمية كمقصد مهم لسياحة المؤتمرات، كما يؤكد حرص الدولة للاهتمام بتعظيم الاستفادة من البحث العلمي، ومحورية دور العلم في المرحلة الحالية، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل العمل على تحسين مستوى الخدمة الصحية، ورفع مستوى جودتها ليساهم ذلك في توفير الخدمة العلاجية المطلوبة للأهالي من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح المحافظ، أن هذا المؤتمر الهادف لمناقشة كل ما هو جديد في مجال أمراض النساء والتوليد، واستخدام الطرق العلمية الحديثة في التشخيص والعلاج مثل الذكاء الاصطناعي والنهوض بمستوى الأطباء بهذا المجال، وخاصة في ظل هذه المشاركة الواسعة والمتميزة من الأساتذة المتخصصين من إيطاليا وإنجلترا ومختلف الجامعات المصرية يساهم بشكل مباشر في نقل الخبرات العلمية من العلماء للكوادر الطبية الشابة باعتبارهم أمل مصر لبناء الوطن من أجل الوصول لمستقبل زاهر مقام على أسس علمية صحيحة، وهو ما تسعى إليه أجهزة الدولة المصرية لتلبية مطالب وآمال وطموحات محدودي الدخل.