الحكم بالسجن 14 عاما ضد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بتهم الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة في باكستان اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 14 عاما ضد رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان وزوجته بتهمة سرقة هدايا باهظة الثمن، كانت بحوزة الدولة، طبقا لما ذكره محاميه.

وقال مظفر عباسي المحامي بمكتب المحاسبة الوطني، إن قاضي محكمة معنية بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع أصدرت الحكم على خان وزوجته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ووصف حزب خان القرار بأنه عار، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بينما سيستأنف فريقه القانوني القرار أمام محكمة أعلى.

ووجد تحقيق لمكتب المحاسبة الوطني، المعني بقضايا الكسب غير المشروع أن خان "71 عاما" وزوجته اشتريا هدايا مقدمة من شخصيات أجنبية، بأسعار أقل بكثير من أسعارها المقررة من خزانة الدولة، حسب وسائل إعلام محلية.

جاءت الإدانة بعد يوم من إصدار محكمة أخرى حكما بالسجن ضد خان ووزير خارجيته السابق، شاه محمود قريشي بالسجن لمدة عشر سنوات؛ بسبب تسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

وتعني أحدث إدانة أن خان لن يكون قادرا على خوض الانتخابات الوطنية، المقرر أن تجرى في الثامن من فبراير المقبل، حسب قرار المحكمة.

ولن يتمكن النجم الرياضي السابق "71 عاما"، الذي تمت الإطاحة به في أبريل 2022، من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة، من الترشح لولاية أخرى، لمدة عقد على الأقل.

وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي أمس الثلاثاء بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن.

وأكد متحدث باسم حزب حركة "الإنصاف الباكستانية" الذي ينتمي إليه خان: "حكم على الاثنين بالسجن لمدة 10 سنوات".

ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام.

وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان: "سنطعن في إجراءات المحكمة.. أمام المحكمة العليا"، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء.

وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة.

ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق 71 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.

وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل 2022، ادعى خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولوح خان بورقة أمام تجمع عام في إسلام أباد زاعما أنها برقية أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تمثل دليلا على مؤامرة الإطاحة به.