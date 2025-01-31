 مسئول بجهاز إنفاذ القانون بأمريكا: انتشال أكثر من 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين فوق العاصمة واشنطن - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2025 6:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئول بجهاز إنفاذ القانون بأمريكا: انتشال أكثر من 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين فوق العاصمة واشنطن

(أسوشيتيد برس) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 5:56 م

قال مسئول بجهاز إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أكثر من 40 جثة تم انتشالها من الماء بعد تصادم طائرتين فى أجواء العاصمة واشنطن.

وكان من المتوقع أن يعود الغواصون إلى نهر بوتوماك اليوم الجمعة كجزء من عمليات البحث والتحقيق بعد حادث تصادم جوي أسفر عن مقتل 67 شخصًا في أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

وقد استعاد المحققون بالفعل مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لطائرة الخطوط الجوية الأمريكية التي اصطدمت بمروحية تابعة للجيش أثناء هبوط الطائرة مساء أمس الأول الأربعاء في مطار رونالد ريجان الوطني بجوار واشنطن العاصمة.

ويفحص المسئولون مجموعة من العوامل فيما وصفته رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني جينيفر هومندي بأنه "حدث شارك فيه الجميع".

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