مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بألمانيا وإصابة ثلاثة شرطيين هرعوا لمكان الحادث

ذكرت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة ارتسهاوزن فيما أصيب ثلاثة أفراد من الشرطة فى حادث تصادم لسيارتهم عندما كانوا في طريقهم إلى مكان الحادث.

وسقطت الطائرة التي تضم ستة مقاعد فوق حقل مزروع بنبات الهليون واندلعت فيها النيران.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشواهد الأولية أفادت باحتراق الطائرة تماما بعد سقوطها، وغطى الحطام دائرة نصف قطرها 20 مترا حول الطائرة، وأغلقت الشرطة دائرة الحادث على نطاق واسع.

وتولى التحقيق في الواقعة، الشرطة الجنائية والمكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطيران، وفقا لما ذكرته الشرطة واشارت إلى قدوم العديد من قوات الشرطة وهيئات الإنقاذ من مناطق مجاورة إلى مكان الحادث.

وعلى بُعْد كيلومترات قليلة من مكان الحادث، اصطدمت سيارة عمليات للشرطة مع سيارة أخرى ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة أوفنباخ اليوم أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للأفراد الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة الشرطة في طريقهم إلى موقع حادث الطائرة، فيما لقي الشخصان الآخران اللذان كانا في السيارة الأخرى، حتفهما.