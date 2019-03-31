مصادر أفغانية: طالبان تتكبد خسائر فادحة خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

أكدت مصادر أفغانية مطلعة -اليوم الأحد- أن مقاتلي حركة طالبان المسلحة تكبدوا خسائر فادحة خلال العمليات الأخيرة التي أجرتها القوات الخاصة الأفغانية، فضلا عن الغارات الجوية التي نُفذت في أقاليم غزنة وأروزجان وقندهار وهيلمند خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة - لم تكشف عن هويتها ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية - فقد قُتل ما لا يقل عن 3 من مقاتلي طالبان، بمن فيهم أحد كبار قادتهم، في عمليات للقوات الخاصة وغارات جوية نُفذت في منطقتي جاجي وقراباغا في إقليم غزنة.

كما نفذت عمليات مماثلة في مدينة تاينكوت بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحًا على الأقل وإصابة واحد ، فيما عثر جنود أفغان على 13 عبوة ناسفة ومواد صنع العبوات الناسفة ودمروها.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منشأة يُشتبه أنها من صنع طالبان في منطقة مايواند بمقاطعة قندهار، مما أسفر عن مقتل 3 من مقاتلي طالبان ، وتابعوا أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة سانجين بإقليم هلمند واعتقلت 4 من مقاتلي طالبان وقادتها.

في الوقت ذاته، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.