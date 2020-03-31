ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 72 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة ؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 131 متهم شملت " 15 بندقية آلية، بندقية رصاص، 25 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 111فردًا محليًا، 155 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 185 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

ونفذت الحملات 72 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيلًا عصابيًا ضم متهمين ارتكبا 10حوادث سرقة مساكن، 160 قضية مخدرات بحوزة 177 متهمًا، ضُبط خلالها 42 كيلو مخدرات، 42 متهمًا هاربًا من مراقبة، 27 متهمًا بالبلطجة، 108 دراجات نارية مخالفة، 13 ألف مخالفة مرورية".

كما تم فحص 84 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.