صحيفة: ألمانيا توفر طائرة استطلاع للمهمة الأوروبية لمراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا

كشف تقرير صحفي أن ألمانيا تعتزم المشاركة بطائرة استطلاع بحري من طراز "بي-3 سي أوريون" مع طاقمها، في المهمة الجديدة للاتحاد الأوروبي "إيريني" لمراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة إلى ليبيا.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر، غدا الأربعاء، أنه من خلال الطائرة التابعة للبحرية الألمانية، والمجهزة بوسائل استشعار متنوعة وبطاقم مكون من 11 فردا على الأقل، تحقق الحكومة الاتحادية توقعات شركائها بالاتحاد الأوروبي من ناحية، وتلتزم من ناحية أخرى أيضا بإعلان وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بعدم إرسالة أية سفن في البداية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن ألمانيا تعتزم المشاركة في المهمة الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء خارجية الاتحاد وافقوا الشهر الماضي من حيث المبدأ على المهمة الجديدة، إلا أنه لم يتم حسم التفاصيل الرئيسية.

يشار إلى أنه سيتم طرح عروض المشاركة في مهمة مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا، على الشركاء بالاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل خلال مؤتمر لمقدمي القوات، وسوف ينسق المشاركون خلال ذلك قدراتهم، ويتعلق الأمر في البداية بإصدار خطابات نوايا.

وسيتم البحث عن الموافقة السياسية بعد الانتهاء من عملية التنسيق، وسوف يتخذ البرلمان الألماني "بوندستاج" قرارا في ألمانيا بشأن هذه التفويضات.

تجدر الإشارة إلى أن "الوحدات البحرية والجوية" وكذلك الاستطلاع بالأقمار الصناعية تتمتع بأهمية كبيرة لمراقبة خطر توريد الأسلحة، فضلا عن تقديم دعم لخفر السواحل الليبية أيضا.