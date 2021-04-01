الجزائر تدين المحاولة الانقلابية في النيجر

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أدانت الجزائر اليوم الأربعاء بشدة المحاولة الانقلابية في النيجر داعية إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :"تدين الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الذي وقع ليلة 30 إلى 31 آذار/مارس 2021 بالنيجر، وتدعو إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري، طبقا للمبدأ الأساسي للاتحاد الافريقي في هذا الشأن".

وأبرز ذات المصدر أن "الجزائر تجدد دعمها التام في الحفاظ على استقرار ورفاه الشعب النيجري الشقيق الذي تقيم معه علاقات تاريخية على أساس الصداقة والتعاون والتضامن وحسن الجوار".

وأكدت الحكومة النيجرية، اليوم أنها أحبطت محاولة انقلاب في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، منددة بعمل جبان وفاشل يسعى إلى المساس بالديمقراطية ودولة القانون.

ووقعت هذه المحاولة قبيل تنصيب الرئيس الجديد المنتخب محمد بازوم، المرتقب يوم الجمعة بالعاصمة نيامي.