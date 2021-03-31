الإسكان الاجتماعي: الصندوق هو المسؤول عن صيانة الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري

الإسكان الاجتماعي: سحب الوحدة وحبس سنة لمن يغير نشاط شقته ضمن مبادرة التمويل العقاري

الإسكان الاجتماعي: نطبق هذه العقوبات وليس كلاما على ورق.. نجري حملات تفتيشية على الوحدات

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق هو المسؤول عن الصيانة الأساسية للوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، معقبة: «لن نترك الوديعة لاتحاد الشغالين لإدارة الأمر».

وأضافت عبدالحميد، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «اتحاد الشغالين» يُؤسَس لتقديم الخدمات الإضافية للوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، مؤكدة أن الخدمات الأساسية سيتم تغطيتها من خلال وديعة الصيانة بالصندوق.

وتطرقت إلى الممارسات المخالفة لاستخدام الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، قائلة إن سكن الشقق بشكل دائم ومنتظم لمدة سبع سنوات ضمن الشروط الأساسية في العقد الذي يوقع عليه المواطن.

وأوضحت أن عقوبات تغيير نشاط الوحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري أو التصرف فيها بالإيجار تصل إلى سحب الوحدة، وغرامة تقدر بـ100 ألف جنيه، وحبس سنة، معلقة: «نطبق هذا الكلام.. ليس على ورق».

ولفتت إلى إجراء حملات تفتيشية على كل العقارات التي تم تسليمها ضمن مبادرة التمويل العقاري، من خلال اختيار عينة مختلفة في كل ضهر، مضيفة أن من يخالف يتم تحرير مخالفة ضده.

وأشارت إلى تقدم العديد بطلبات للتصالح ممن خالفوا، وأزالوا المخالفات، موضحة أنه يتم التصالح عند أول مخالفة فقط، لكن في المرة الثانية يتم الحبس وسحب الوحدة مرة واحدة.