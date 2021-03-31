كشف ملابسات إطلاق مجهولين الأعيرة النارية فى مشاجرة ببورسعيد

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية فى مشاجرة ببورسعيد، وضبط مرتكبي الواقعة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجهولون يقومون بإطلاق الأعيرة النارية فى مشاجرة، وكذا تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "مشاجرة بالأسلحة النارية فى محرقة بورسعيد".



واضطلع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالفحص؛ وتبين وقوع مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب أولوية الدخول للمحرقة المشار إليها (المدفن الصحى للمواد المخدرة) الكائنة بدائرة قسم الجنوب أول، نتج عنها إصابة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم الجنوب) بعيار نارى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.



كما أمكن تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، وتبين أنهم 7 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى الضواحى والزهور) وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – 13طلقة مختلفة الأعيرة- 480 قرصا مخدرا)، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.