متحدث باسم الخارجية الأميركية: ننسق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تنسق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

ونقلت سكاي نيوز عربية، عن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية قوله: "نؤكد على طريق المفاوضات لحل أزمة سد النهضة".

وكان السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى، قد قال إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا؛ للتوصل إلى اتفاق مرضي مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية: «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط».

وأكد أن أديس أبابا دائماً تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، إن «الخرطوم لجأت للآلية الرباعية لأن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني لسد النهضة».

ودعت الخرطوم، واشنطن للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الإثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرض لجميع الأطراف بقضية سد النهضة.