اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة في «أوبك+»، على زيادة إنتاج النفط بـ432 ألف برميل يومياً خلال شهر مايو المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت بالتمسك بسياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها، أمس الأربعاء.



وبحسب ما نشره موقع «بلومبيرج الشرق»، مساء الخميس، قال تحالف «أوبك+»، إن توقعاته بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022، ستخضع للمراجعة، في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.



تحالف «أوبك+» الذي يضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء من خارجها بينهم روسيا، كان يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022، والبالغة 4.2 مليون برميل يومياً.



وذكر تقرير داخلي لـ«أوبك+» اطلعت عليه «رويترز»، أن المخاطر الاقتصادية أصبحت أكثر حدّةً، وأن «الصراع في أوروبا الشرقية أدّى إلى ارتفاع الأسعار، وقفز بالتضخم العالمي».



وأشار التقرير إلى أن «قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 61.7 مليون برميل من مخزون النفط فشل في تهدئة تقلّبات السوق»، منوهًا إلى أن «استدامة النزاع الصراع في أوروبا الشرقية، ستؤدي لتراجع استهلاك النفط والاستثمار بالقطاع، وستؤثر على أسواق العملات والأسهم وإعادة تسعير الديون».