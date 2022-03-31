دورتموند يستضيف بايرن في عودة كلاسيكية للدوري الألماني

يواجه فريق بوروسيا دورتموند اختبارا جادا آخر في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، عندما يعود من فترة المباريات الدولية الأخيرة لمواجهة ضيفه لايبزج بعد غد السبت.

وحصد دورتموند ولايبزج أعلى رصيد من النقاط في المسابقة خلال النصف الثاني من الموسم، بعدما نالا 23 نقطة في 10 مباريات، علما بأن لايبزج يمتلك فارق أهداف أفضل.

وحصل بايرن ميونخ (المتصدر) على ثلاث نقاط أقل من دورتموند ولايبزج في هذه الفترة، لكنه استفاد من انطلاقته القوية للموسم، ليتقدم بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب غريمه التقليدي دورتموند.

وربما يزداد الفارق إلى 9 نقاط لمصلحة بايرن لبضع ساعات، حال فوز الفريق البافاري على ملعب مضيفه فرايبورج في لقائهما الذي يسبق مباراة دورتموند ولايبزج بعد غد.

وبات بإمكان الجماهير حضور جميع المباريات بطاقة استيعابية كاملة، عقب تخفيف قيود فيروس كورونا، حيث أعلن دورتموند "نتطلع لاستضافة 81365 مشجعا في أجمل ملعب في العالم".

ومن المرجح أن تتعزز صفوف فريق المدرب ماركو روزه بعودة ماركو رويس، قائد دورتموند، بعد تعافيه من الإصابة، غير أن الشكوك تحوم بشأن مشاركة الهداف النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مع الفريق، بعدما عانى من كدمة خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة أجندة المباريات الدولية الأخيرة.

وأنقذ لايبزج موسمه بتعيين دومينيكو تيديسكو في ديسمبر الماضي، ليتقدم وصيف الموسم الماضي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة تحت قيادته.

وسيكون لايبزج مقبلا في الشهر القادم على عدة اختبارات هامة في جميع المسابقات، حيث يلعب خلاله الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا، وكذلك دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال تيديسكو للصفحة الرئيسية لدورتموند "أنا متحمس لأننا وضعنا أنفسنا في موقف جيد حقا. لم يكن لدينا ما نلعب من أجله في مبارياتنا الكبيرة في بوندسليجا، لكن بدلاً من ذلك لدينا الكثير على المحك".

وأضاف مدرب لايبزج "الشيء نفسه ينطبق على كأس ألمانيا والدوري الأوروبي. لقد عملنا بجد من أجل ذلك منذ ديسمبر الماضي".

ويعود بايرن ميونخ، المدجج بالنجوم، إلى المنافسات من جديد، حيث يحل ضيفا على فرايبورج، الذي يستمتع بموسم مثير تحت قيادة المدرب كريستيان ستريش.

ويحتل فرايبورج المركز الخامس بترتيب البطولة، بفارق الأهداف خلف لايبزج، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث كان ندا حقيقيا لبايرن خلال لقائهما الأول في جولة الذهاب، الذي أقيم بمدينة ميونخ وانتهى بفوز النادي البافاري 2 / 1.

وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع باستضافة يونيون برلين لكولون غدا الجمعة أمام حشد يبلغ أكثر من 20 ألف متفرج، حيث بدأت كرة القدم في العودة إلى طبيعتها.

وذكر يونيون برلين "تم إلغاء الإجراءات الملزمة في السابق، مما يعني أن إثبات الحالة الصحية لم يعد مطلوبًا ،وليس هناك أي التزام بارتداء كمامة".

ويلتقي اينتراخت فرانكفورت مع جريتر فورت، وباير ليفركوزن مع هيرتا برلين، وهوفنهايم مع بوخوم ،وأرمينيا بيليفيلد مع شتوتجارت بعد غد السبت.

في المقابل، تقام مباراتان فقط يوم الأحد المقبل، حيث يلعب أوجسبورج مع فولفسبورج، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع ماينز.